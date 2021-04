Politie nog steeds bezig met ontmantelen drugslab Arnhem

De politie heeft nog een groot deel van de dag nodig om het drugslab te ontmantelen dat gisterochtend werd ontdekt op een bedrijventerrein vlakbij de Rijn in Arnhem-Zuid.

"Het is echt een heel groot lab", zegt politiewoordvoerder Dennis Janus bij Omroep Gelderland.

Vrijdagochtend werd een 34-jarige man uit Zweden opgepakt die zich in het systeemplafond had verstopt. Gisteravond zijn gisteravond nog eens twee mannen gearresteerd: Het zijn Colombianen van 27 en 38 jaar oud. De politiewoordvoerder verwacht nog meer arrestaties. "Een lab van dit formaat run je niet met drie personen."

Tafel vol chrystal meth

De politie viel het lab binnen op basis van "binnengekomen informatie". Het lab was toen in vol bedrijf. Achter een dubbele deur vond de politie onder meer een tafel vol crystal meth, plus veel vaten met halffabricaten en afvalstoffen. De man uit Zweden kon direct worden opgepakt, gisteravond ontdekte de politie de twee Colombianen lopen. Mogelijk hadden zij zich na de inval verstopt, ergens op het terrein.

Na de ontdekking van het drugslab en de inval heeft de politie het terrein hermetisch afgesloten en bewaakt. "Criminelen willen die spullen in de loods zoals de ketels natuurlijk graag hebben", verklaart Janus. Als de ontmanteling vandaag wordt afgerond, worden alle spullen vernietigd.

De politie verwacht dat het terrein later vandaag weer wordt vrijgegeven. Dan kunnen ook de ondernemers die een loods hebben op het terrein ook weer naar binnen.