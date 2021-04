Wenger rekent op automatische buitenspeldetectie bij WK 2022

Arsène Wenger rekent erop dat bij het wereldkampioenschap voetbal van 2022 in Qatar de arbitrage, die nu al kan terugvallen op de VAR (videoscheidsrechter), nog meer hulp krijgt van de techniek. De oud-trainer van Arsenal, tegenwoordig bij wereldvoetbalbond FIFA in dienst als hoofd voetbalontwikkeling, denkt daarbij aan een automatisch detectiesysteem dat pijlsnel buitenspel signaleert.

"Als een speler in buitenspelpositie loopt, krijgt de grensrechter meteen een signaal op zijn horloge", legt de 71-jarige Fransman uit. Met de nadruk op 'meteen': de snelheid waarmee de beslissing genomen kan worden, zou een zegen voor het voetbal zijn. "Op dit moment moeten we gemiddeld zeventig seconden wachten op een beslissing van de VAR over buitenspel. Soms nog meer."

Dat leidt meer en meer tot irritatie onder voetballers, trainers en publiek. Vooral in de Engelse Premier League zwelt de ergernis en kritiek elke speelronde weer aan. "Er moet wat aan gebeuren", vindt Wenger.