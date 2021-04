Rentree Jakobsen uitgesteld: eerste etappe Turkije afgelast vanwege sneeuwval

Hevige sneeuwval heeft roet in het eten gegooid bij de eerste etappe van de Ronde van Turkije. De organisatie heeft besloten om de etappe af te gelasten. Over de tweede etappe - ook in het gebied met flink veel sneeuw - is nog niets bekendgemaakt.

Waarschijnlijk houdt de sneeuwval nog de komende dagen aan in de regio's Cappadocië en Konya, precies daar waar de eerste twee etappes plaats moeten vinden.