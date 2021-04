Preventief testen voor toegang, wie betaalt de rekening?

Corona - ANP

Nu Nederland langzaam maar zeker richting een 'testsamenleving' gaat, schieten commerciële sneltestaanbieders en -locaties als kool uit de grond. Uit een rapport van de Inspectiedienst Gezondheidszorg uit maart blijkt dat er zo'n 180 testaanbieders actief zijn, soms met meerdere locaties. Hoeveel geld die precies verdienen is niet duidelijk. Maar er gaan in ieder geval vele honderden miljoenen euro's om in deze sector. Wie betaalt het preventief testen - dus testen zonder klachten - eigenlijk: de particulier, de werkgever of de overheid? Toegangstesten De komende weken kun je met een negatieve test verspreid over het land naar een aantal attracties en evenementen, zoals de Keukenhof of Ouwehands Dierenpark. De overheid betaalt al de toegangstesten hiervoor. Als deze pilots succesvol zijn, kunnen in mei zulke toegangstesten op grote schaal worden ingezet. Gisterochtend opende de Keukenhof voor het eerst weer de deuren voor een testdag, dat ging zo:

Bezoekers weer (als test) welkom bij Keukenhof: 'Dit stond op mijn bucketlist' - NOS

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) laat weten dat de gehele organisatie van de testevenementen van april tot eind augustus 185 miljoen euro per maand kost. In totaal zal het project 925 miljoen euro kosten. Wat de overheid per test betaalt, is volgens een woordvoerder niet eenvoudig te zeggen. Stichting Open Nederland voert het project uit en heeft het testen uitbesteed aan één bedrijf: Lead Healthcare. VWS verwacht dat dit er meer zullen worden, omdat het aantal testen zal toenemen. De verwachting is dat de capaciteit van toegangstesten in mei op 400.000 per dag zit. MKB-Nederland wil dat de overheid het toegangstesten volledig blijft vergoeden, ook na augustus. Volgens een woordvoerder kan je een ondernemer niet laten opdraaien voor kosten die in opdracht van de overheid gemaakt moeten worden: "En je kan ook niet de consument laten betalen, want dan is voor mensen met een grotere beurs meer mogelijk dan voor mensen met een kleinere." Testen van werknemers Dan zijn er bedrijven die hun werknemers preventief testen omdat thuiswerken geen optie is. De overheid betaalt hieraan mee: 20 euro per test. Eind maart kwam VWS met een tijdelijke regeling, er is een potje voor van 250 miljoen. Maar het kan bedrijven ook meer dan 20 euro kosten en dan moeten ze dus een deel zelf betalen. "Dit is bedoeld als overgangsfase", zegt een woordvoerder van het ministerie. "Hierdoor worden bedrijven gestimuleerd met het preventief laten testen van hun werknemers." Als het potje leeg is of de einddatum van 31 mei is bereikt, is het de bedoeling dat bedrijven zelf de infrastructuur en kennis hebben om preventieve testen te regelen. En het dus ook helemaal zelf betalen.

In grote lijnen zijn er drie soorten commerciële testen. Een PCR-test: wordt uitgevoerd in het lab. Deze is het meest accuraat, maar ook het meest tijdrovend en duurst. Voor reizen naar het buitenland kan een negatieve PCR-test noodzakelijk zijn.

Een sneltest: is een antigeentest. Deze test heeft binnen 15 minuten uitslag, want het onderzoek gebeurt niet in het lab. De test wordt wel door een BIG-geregistreerde arts uitgevoerd. De test is iets minder gevoelig en betrouwbaar dan een PCR-test.

Een zelftest: is hetzelfde als een sneltest, alleen niet uitgevoerd door een arts.