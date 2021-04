Iran neemt nieuwe uranium-centrifuges in gebruik

De stap komt op een opvallend moment. Afgelopen week onderhandelde een Iraanse delegatie in Wenen met China, Rusland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk over een nieuw atoomakkoord, nadat het land vorig jaar het lopende atoomakkoord had opgezegd. Na de Amerikaanse liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani voelde het land zich niet meer verplicht zich aan de afspraken te houden.

In het atoomakkoord was afgesproken dat Iran maar beperkt uranium mag verrijken, alleen voor wetenschappelijke en economische doeleinden. In ruil daarvoor werden internationale sancties tegen Iran opgeheven. Het akkoord werd ondertekend door Iran, de VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Rusland en China.

Toenmalig president Trump zegde de deal in 2018 op, omdat hij zich er niet in kon vinden en Iran niet vertrouwde.