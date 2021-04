Tweede Kamer wil opheldering over werkwijze NCTV

De Tweede Kamer wil opheldering over de werkwijze van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Die heeft volgens NRC jarenlang privacygevoelige informatie over burgers verzameld en gedeeld. Ook volgden medewerkers met nepaccounts op sociale media honderden politieke campagneleiders, religieuze voormannen en activisten.

De krant meldt dit op basis van eigen onderzoek. Anders dan bijvoorbeeld de politie en de geheime dienst, is de coördinator niet bevoegd om personen uitvoerig in de gaten te houden, stelt NRC. In een reactie zegt de NCTV dat de manier waarop de gevoelige informatie wordt verwerkt, niet in strijd is met de wet. Pieter-Jaap Aalbersberg, hoofd van de NCTV, erkent tegenover de krant wel dat de "juridische grondslag moet worden verbeterd".

'Politiestaat'

Dilan Yesilgöz van de VVD wil dat snel uitgezocht wordt wat er aan de hand is bij de NCTV. "En hoe ik dat als Kamerlid kan controleren." Ze heeft Kamervragen gesteld. D66-Kamerlid Hanneke van der Werf noemt het artikel "ontluisterend". Ze wil tekst en uitleg van minister Grapperhaus. Net als Corinne Ellemeet van GroenLinks. "Er rust een grote verantwoordelijkheid op de NCTV. Er moet, om te beginnen, een wettelijke grondslag zijn voor het werk dat ze doet."

Forum voor Democratie noemt de werkwijze onacceptabel. "Een staat waarin veiligheidsambtenaren politieke activisten op grote schaal structureel volgen, dreigt een politiestaat te worden." Partijleider Farid Azarkan van Denk wil een spoeddebat over de kwestie.

De NCTV is opgericht om de uitwisseling van informatie tussen overheidsinstanties te coördineren. Het gaat om instanties die zich bezighouden met de bestrijding van terrorisme. Daarnaast maakt de coördinator ook zelf rapporten en analyses. Drie keer per jaar verschijnt bijvoorbeeld het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland, waarin staat hoe groot de kans is op een terroristische aanslag in Nederland.