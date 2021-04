80-jarige opgepakt op verdenking brandstichting Volendam

De politie heeft vanochtend in Volendam een 80-jarige vrouw aangehouden. Zij wordt verdacht van brandstichting in een woning. Twee mensen raakten gewond.

De brand brak rond 07.00 uur vanochtend uit in een woning aan de rand van het centrum van Volendam. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de twee bewoners hadden zoveel rook ingeademd dat ze naar het ziekenhuis moesten.

Even later werd de 80 jarige vrouw aangehouden. Zij was bij de woning gezien en een buurtbewoner vond dat verdacht, zegt een woordvoerder van de politie tegen NH Nieuws. "Dat gaan we verder uitzoeken."

Volgens de politie zijn de twee gewonden ongeveer even oud als de opgepakte vrouw. Het motief voor de brandstichting is onduidelijk, maar buurtbewoners spreken van een burenruzie.