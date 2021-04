Toussaint zwemt Europees record 50 meter rugslag in Eindhoven

Zwemster Kira Toussaint heeft zaterdagochtend bij het kwalificatietoernooi in Eindhoven een Europees record gezwommen op de 50 meter rugslag. De 26-jarige Toussaint tikte in de series aan na 27,18 seconden en was daarmee 0,03 seconde sneller dan de Britse Georgia Davies, die bijna drie jaar geleden in Glasgow tot 27,21 kwam.

Het persoonlijk record (en tevens het Nederlands record) van Toussaint stond op 27,37. De 50 meter rugslag is geen olympisch nummer. Op de 100 en 200 meter rugslag is Toussaint al zeker van deelname aan de Spelen.

Tickets EK en Tokio

Op het kwalificatietoernooi in Eindhoven zijn tickets voor de EK en de Olympische Spelen van Tokio te verdienen. Vrijdag verzekerde Femke Heemskerk zich van een olympisch startbewijs op de 50 meter en 100 meter vrije slag. In een persoonlijke strijd met zwemster Valerie van Roon trok Heemskerk bij de 50 meter vrij aan het langste eind.