Na negen maanden groen licht voor Márquez; rentree komend weekend in Portugal

Marc Márquez (Honda) kan eindelijk zijn rentree maken in de MotoGP. De zesvoudig wereldkampioen in de koningsklasse heeft van de artsen toestemming gekregen om weer races te gaan rijden.

De Spanjaard stond sinds juli vorig jaar aan de kant. De 28-jarige Márquez brak bij de eerste race van het seizoen zijn rechterbovenarm, nadat hij in de grindbak terecht was gekomen. Een tweede operatie bleek noodzakelijk toen hij de plaat die in zijn arm was gezet, forceerde bij het openen van een raam.

Hij moest maandenlang revalideren en zag hoe zijn landgenoot Joan Mir (Suzuki) hem onttroonde als wereldkampioen.

Negen moeilijke maanden

"Het zijn negen moeilijke maanden geweest, met momenten van onzekerheden en ups en downs, en nu kan ik eindelijk weer van mijn passie genieten. Tot volgende week in Portimão", schrijft Márquez op social media.

In de eerstvolgende Grote Prijs van Portugal op 18 april is Márquez weer van de partij in de koningsklasse van de motorsport.

Bekijk hier de valpartij van Márquez in de GP van Spanje: