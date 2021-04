Voorsprong Rose slinkt op Masters, titelverdediger Johnson al naar huis

Golfer Justin Rose heeft zich op de tweede dag van de 85ste Masters op de baan van de Augusta National in Georgia ternauwernood op de eerste plaats weten te handhaven. De Engelsman begon met maar liefst vier slagen voorsprong, maar door een par-72 ronde kwam hij op -7 en naderden zijn belagers tot op één slag.

Rose (in 2013 winnaar van de US Open) stond op +3 na de frontnine (vier bogeys, een birdie) en herstelde zich met drie birdies. Net als na de eerste ronde staat Brian Harman tweede. De Amerikaan, die bij zijn vorige deelname (in 2015) de cut niet haalde, heeft gezelschap van landgenoot Will Zalatoris, die voor het eerst aan de Masters deelneemt.

Titelverdediger eruit

Voor titelverdediger Dustin Johnson is het eerste major van 2021 al na twee dagen voorbij. De mondiale nummer één liep een uiterst wisselvallige ronde met een double bogey, zes bogeys en vier birdies. Met een totaal van +5 miste hij op twee slagen de cut. "Ik heb het idee dat ik goed speel op deze baan, maar het is simpel, vandaag putte ik gewoon niet goed genoeg", aldus Johnson na afloop.

De Amerikaan (36) bevindt zich in goed gezelschap, want onder anderen Sergio Garcia (+4), Brooks Koepka (+5), Lee Westwood (+5), Rory McIlroy (+6), Jason Day (+9) en Bernhard Langer (+7) wisten evenmin de cut te halen.

Dit jaar doen er geen Nederlanders mee aan het prestigieuze golftoernooi. Joost Luiten was in 2015 voor het laatst op The Masters aanwezig.