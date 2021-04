Curlingmannen sluiten WK af met elfde nederlaag

De Nederlandse curlingmannen hebben op het WK in Calgary ook hun laatste groepswedstrijd verloren. Oranje boog met 8-4 voor Italië.

De ploeg van skip Jaap van Dorp kwam in het vijfde end nog wel op een 3-2 voorsprong, maar in het zesde end gingen er vier punten naar Italië. De nadelige marge wist Oranje niet meer te repareren.

Van de dertien duels op dit WK verloor Nederland er elf, waardoor het in het veld van veertien deelnemende landen op de twaalfde plaats is geëindigd. Alleen de topzes strijdt verder om de titel en verdient daarnaast een ticket voor de Olympische Spelen. Nederland kan via een OKT later dit jaar alsnog ook in Tokio terechtkomen.

Stilgelegd

Het kampioenschap werd overigens later op de dag stilgelegd. De organisatie besloot in te grijpen na meerdere positieve coronatesten. Het is niet bekendgemaakt om wie het gaat. Zaterdag worden de overgebleven deelnemers weer getest en als iedereen negatief is, kan het toernooi hervat worden.