Britse politie: 'Dood Russische balling Gloesjkov moest zelfmoord lijken'

Het lichaam van de vermoorde Russische balling Nikolai Gloesjkov is zo achtergelaten dat het op zelfmoord leek. Dat blijkt uit onderzoek van de Britse politie naar de dood van de zakenman in 2018.

De 68-jarige Rus werd twee jaar geleden dood gevonden in zijn huis in het zuidwesten van Londen. Om zijn nek was een hondenriem gewikkeld, naast het lichaam stond een keukentrapje en op de trap lag nog een touw.

Uit autopsie bleek toentertijd al dat Gloesjkov was gewurgd. De politie zegt nu dat de zakenman waarschijnlijk van achteren is aangevallen. Er zou geen sprake zijn geweest van een langdurige worsteling.

Niemand aangehouden

De Britse politie heeft ondanks het horen van 1800 getuigen en het bekijken van 2200 uur aan camerabeelden nog niemand aangehouden. Ook is een motief nog niet vastgesteld.

"Dit is vanaf het begin een enorm complex en uitdagend onderzoek geweest", zegt de politie tegen de BBC. "We hebben honderden verklaringen afgenomen en heel veel bewijsmateriaal verzameld, maar we hebben nog niemand gearresteerd."

Boris Berezovski

Gloesjkov was ooit topmanager bij de Russische staatsluchtvaartmaatschappij Aeroflot, maar werd in 1999 veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar voor fraude en witwassen. In 2004 werd hij vrijgelaten. Gloesjkov kreeg in 2011 politiek asiel in Groot-Brittannië.

De zakenman was bevriend met oligarch Boris Berezovski, een tegenstander van de Russische president Poetin. Berezovski kwam in 2013 onder verdachte omstandigheden om het leven. Hij werd opgehangen teruggevonden in zijn badkamer, wat de indruk wekte dat het om zelfmoord ging. Gloesjkov heeft altijd gezegd dat zijn vriend is vermoord.

Poetin

De afgelopen jaren waren meerdere Russische critici doelwit van aanslagen. In 2006 overleed oud-spion Aleksander Litvinenko na vergiftiging met de uiterst radioactieve isotoop polonium-210. Na Brits onderzoek bleek dat de Russische president Poetin daar waarschijnlijk opdracht voor had gegeven

Kort voor de dood van Berezovski werden in Zuid-Engeland de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter vergiftigd met zenuwgas. De twee werden bewusteloos aangetroffen in een park Salisbury. De toenmalige Britse premier May zei destijds dat Skripal en zijn dochter Joelia zijn vergiftigd door twee leden van de Russische geheime dienst GROe.

De politie zag geen duidelijke aanwijzingen voor een verband tussen de dood van Gloesjkov en de aanslag op Skripal.