Vijf redenen waarom Koeman met Barcelona nu de grootste titelkandidaat is

Eén punt scheidt Ronald Koeman en FC Barcelona van de koppositie in La Liga. En met Real Madrid op drie punten van koploper Atlético Madrid maakt Spanje zich met nog negen speelronden te gaan op voor een sensationele ontknoping van de competitie. Nog geen drie maanden geleden werd bij Atlético voorzichtig al de champagne koud gezet. Dertien punten voorsprong had de ploeg van trainer Diego Simeone op de grootmachten. De eerste titel sinds 2014 leek in het verschiet te liggen. Maar sinds de winterstop zit de klad erin bij Atléti. Barcelona daarentegen won van de veertien competitiewedstrijden er dertien en speelden één keer gelijk. En ook Real Madrid lijkt zijn vorm inmiddels gevonden te hebben.

De voorsprong van Atlético Madrid op Barcelona is de laatste weken snel geslonken - NOS

Vanavond om 21.00 uur is El Clásico. Dan speelt Barcelona in Estadio Alfredo Di Stéfano tegen Real Madrid. Ineens heeft Barça alles in eigen hand om de titel te veroveren. Vijf redenen waarom Barcelona nu de grootste titelkandidaat is. 1. Messi lacht weer Na de zeer pijnlijke 8-2 nederlaag tegen Bayern München in de Champions League en de daaropvolgende uitschakeling leek Lionel Messi zijn laatste wedstrijd gespeeld te hebben voor Barcelona. De Argentijnse sterspeler wilde weg uit Catalonië, zag zijn boezemvriend Luis Suárez naar Atlético vertrekken en zag zelf geen toekomst meer in Camp Nou. De topscorer aller tijden van de club moest zich over de teleurstelling heen zetten van het dramatisch verlopen voorgaande seizoen, waarin voor het eerst in jaren geen enkele prijs werd gepakt. Met de komst van Ronald Koeman kreeg Barcelona al zijn derde trainer in een half jaar en ook daar moest Messi aan wennen. Inmiddels lijkt Messi de knop omgezet te hebben en het spelplezier te hebben teruggevonden. Met elf doelpunten sinds de jaarwisseling (en 23 in totaal) is de aanvaller opnieuw op weg om de Pichichi van de competitie te worden, oftewel topscorer van La Liga.

Lionel Messi - ANP

Daarnaast lijkt Messi nu ook open te staan voor een langer verblijf in Barcelona en zijn aflopende contract te willen verlengen. De lach is weer terug bij Messi en dat betekent dat de lach ook terug is bij de club en haar fans. Tegenstanders zijn gewaarschuwd. 2. Terugval Atlético Madrid De opmars van Barcelona valt natuurlijk niet los te zien van de dramatische periode die koploper Atlético doormaakt. Van de eerste 21 competitiewedstrijden won de ploeg van Simeone er maar liefst zeventien. Maar sinds februari lijken de Madrilenen de druk van een koploper te voelen. In de laatste acht wedstrijden werden maar elf punten binnengehaald. Naast de uitschakeling in de Champions League tegen Chelsea worden ook in eigen land steeds moeilijker wedstrijden gewonnen.

Het resterende programma van de Spaanse topvier - NOS

Het gapende gat dat ooit dertien punten bedroeg, slinkt per week. Real Madrid en Barcelona ruiken bloed, waardoor Spanje zich opmaakt voor de spannendste titelstrijd in jaren. 3. Dembélé hervindt zichzelf In de schaduw van Messi lijkt ook Ousmane Dembélé zichzelf te hebben hervonden. De vleugelaanvaller hoopt eindelijk zijn transfersom van 105 miljoen euro waar te maken. De Franse wereldkampioen mocht afgelopen zomer nog vertrekken, maar lijkt inmiddels onder de vleugels van Koeman helemaal zijn draai te hebben gevonden. Sinds zijn komst in 2017 kende Dembélé veel blessureleed. Daarnaast kwam de 23-jarige aanvaller regelmatig negatief in het nieuws vanwege zijn liefde voor fast food en nachtelijke game-sessies. Geregeld kwam hij te laat op de training en maakte hij een vermoeide indruk.

Ousmane Dembélé viert zijn treffer tegen Sevilla - ANP

Dit seizoen lijkt hij echter fitter dan ooit, vooral ook door aan zichzelf te werken. Dembélé stelde een persoonlijke begeleidingsstaf samen, die hem moest helpen het maximale uit de aanvaller te halen. Zo stelde de Fransman een kok aan om een dieet voor hem samen te stellen en te zorgen dat hij de juiste voeding binnenkrijgt. Met de hulp van een ex-fysiotherapeut van het Franse atletiekteam hoopt Dembélé zijn aantal blessures te beperken. En met het aanstellen van oud-atleet Salah Ghaidi probeert Dembélé nog sterker en sneller te worden. De vruchten van zijn nieuwe aanpak lijken zich af te werpen. Dembélé mag zich eindelijk basisspeler noemen en is bovendien belangrijk voor de ploeg. Afgelopen maandag scoorde hij in de laatste minuut de winnende treffer tegen Real Valladolid. Koeman liet na afloop weten dat hij hoopt dat Dembélé ook na de zomer nog in Barcelona speelt. 4. Verandering spelsysteem 4-2-3-1, 3-4-2-1, 4-3-3, 5-3-2. Het zijn allemaal systemen die Barcelona dit jaar gespeeld heeft. "Ik denk dat je met verschillende systemen kan spelen", zei Koeman daar onlangs over. "Dat hangt af van de wedstrijd of de tegenstander. Tegenwoordig bestaat een vast systeem niet meer."

Lionel Messi en Sergino Dest vieren een doelpunt - AFP

Toch lijkt het bij Barcelona pas echt te lopen als Koeman kiest voor drie centrale verdedigers. Linksback Jordi Alba en rechtsback Sergiño Dest kunnen daardoor hoger staan en zo hun aanvallende kwaliteiten optimaal benutten. De ploeg heeft dan meer diepte zonder bal. Ook aanvaller Antoine Griezmann lijkt dit systeem beter te liggen. Frenkie de Jong en Sergio Busquets zetten op het middenveld met z'n tweeën de lijnen uit. Lionel Messi heeft een vrije rol. 5. Koeman brengt rust "Er is geen juist moment om in te stappen", klonk het ten tijde van de aanstelling van Koeman. Maar het moment van de Nederlandse trainer had niet veel beroerder gekund. De club lag in puin. De 8-2 nederlaag tegen Bayern, Messi die weg wilde, geen geld voor aankopen, een enorme en toenemende schuldenlast, naderende (hectische) presidentsverkiezingen, een verouderde selectie en ontevreden fans. Ga er maar aan staan.

