Mercedes-coureur De Vries juicht net wat meer voor Hamilton dan voor Verstappen

Nyck de Vries, met pompeblêden op zijn helm en het Mercedes-logo op zijn borst - Mercedes-Benz Motorsport

Een Nederlander aan de leiding in een wereldkampioenschap van autosportfederatie FIA. Als Nyck de Vries al niet de allereerste is, dan is het in elk geval zeer zeldzaam. "Hartstikke leuk, maar we zijn hier om te presteren", relativeert de Formule E-coureur van Mercedes, bezig aan zijn tweede seizoen in de volledige elektrische raceklasse. "Dat is ons doel en ons werk." Dit weekeinde staan in Rome de derde en vierde zogenaamde E-prix van het seizoen op de kalender. "Ik ben vooral tevreden met onze start van het seizoen en hoop dat we deze lijn kunnen voortzetten." Geen Formule 1, maar Formule E Na het behalen van de titel in de Formule 2, de opstapklasse vlak onder de Formule 1, zat promotie naar de koningsklasse er niet in voor De Vries. De Formule 1 ging aan zijn neus voorbij, maar Mercedes pikte hem op en gaf de coureur uit Sneek een kans in de Formule E.

De Vries voelt zich lid van de Mercedes-familie: 'We vallen onder één paraplu' - NOS

Daar zit de Fries goed op zijn plek. Want als Formule E-coureur voelt hij zich daadwerkelijk ook onderdeel van de Mercedes-familie, al jarenlang de succesvolste familie in de top van de autosport. Felicitatie-appje van Toto Wolff Na zijn zege in Saudi-Arabië kwam er een felicitatie-appje van Toto Wolff, teambaas en mede-eigenaar van de Formule 1-renstal. "We vallen onder één paraplu. Het begint een gemeenschappelijk team te worden dat in twee verschillende klassen op het hoogste niveau meedoet."

Nyck de Vries viert zijn zege in Saudi-Arabië - Mercedes-Benz Motorsport

Maar waar Mercedes in de Formule 1 aan de lopende band overwinningen en podiumplaatsen behaalt, liggen de verhoudingen in de Formule E anders. Ondanks de leidende positie in de WK-stand en de Mercedes-motor in zijn auto rekent De Vries zich nog lang niet rijk. "Tot vorig jaar zijn alle Formule E-seizoenen in het laatste weekeinde beslist. Dat komt omdat het min of meer kunstmatig spannend wordt gehouden. Je hebt geen schijn van kans om te voorspellen wie dit weekeinde gaat winnen." In de Formule E wordt de startvolgorde niet opgemaakt op basis van de snelste rondetijden, zoals in de Formule 1. De coureurs zetten in verschillende groepen een tijd neer, waarna de snelsten per groep in de afsluitende 'super pole shoot-out' strijden om poleposition.

De Vries tijdens de E-Prix in Saudi-Arabië - Mercedes-Benz Motorsport

Het leidt tot meer verrassingen op de startgrid en in de uitslagen van de races. "Het format is zo ingericht dat je niet echt kunt uitlopen in het kampioenschap", zegt De Vries, die uitlegt dat ook de samenstelling van de auto's aanzienlijk verschilt met de Formule 1. "In de Formule E zijn het chassis en de ophanging van alle auto's gelijk. Het verschil wordt gemaakt in de elektrische aandrijving, de software en racestrategie. Als Lewis Hamilton als laatste zou starten, finisht hij nog in de topdrie, omdat de verschillen daar zo significant zijn." 'Onvoorspelbaar en spannend' De Vries ziet die 'kunstmatige' elementen overigens niet als een nadeel, maar juist als een pré voor de raceklasse. "Ik denk dat het op die manier juist een onvoorspelbaar kampioenschap is. En daardoor spannend tot het einde." Op spanning zit ook de Formule 1-liefhebber na jaren van Mercedes-dominantie weer te wachten. Max Verstappens team Red Bull Racing lijkt het gat met Mercedes te hebben gedicht. Maar voor wie juicht De Vries als Hamilton en Verstappen strijden om de wereldtitel: voor zijn landgenoot of zijn werkgever? "Uiteindelijk moet ik dan voor mijn werkgever juichen", geeft De Vries lachend toe. En niet alleen omdat dat het politiek correcte antwoord is. De Vries kijkt met veel bewondering naar het reilen en zeilen bij Mercedes.

Kiest De Vries voor Verstappen of Hamilton? 'Juich toch voor mijn werkgever' - NOS

"Omdat ze zo lang dominant zijn geweest en de manier waarop ze met de huidige situatie omgaan", waarmee De Vries doelt op de reglementswijziging met betrekking tot de vloer van de auto die in het nadeel van Mercedes is. "Je ziet hoe het team die situatie oppakt en terugkomt naar waar ze altijd hebben gestaan. Red Bull was in Bahrein het snelst in alle sessies, maar Mercedes wint wel gewoon de race. Er komt geen verzadiging, iedereen wil winnen. Die mentaliteit vind ik heel bewonderingswaardig." Alle aandacht voor een rookie De Vries ondervond het zelf toen hij afgelopen december na de laatste grand prix in Abu Dhabi, waar Verstappen de Mercedessen had verslagen, een dag testrondes mocht rijden in de Formule 1-bolide. "Je zou kunnen denken: na zo'n intens seizoen staan ze niet te springen om een rookie een paar rondjes in een Formule 1-auto te laten rijden, maar in tegendeel. Ze hadden niet gewonnen en dat deed pijn. Ze wilden informatie vergaren om te begrijpen waarom ze niet hadden gewonnen. Die mentaliteit vind ik heel bijzonder."

De Vries bewondert zijn trofee na de zege in Saudi-Arabië - Mercedes-Benz Motorsport