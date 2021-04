Overleden prins Philip geëerd met saluutschoten en dikke krantenbijlages

Het eerbetoon werd verzorgd door het Britse leger. Ook verschillende eenheden van de marine, waarin Philip tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft gediend, deden mee aan de ceremonie. Publiek werd in verband met corona opgeroepen thuis te blijven en de saluutschoten via internet, radio- en tv-uitzendingen te volgen.

In het Verenigd Koninkrijk is met saluutschoten een eerbetoon gebracht aan prins Philip die gisteren op 99-jarige leeftijd overleed. Vanaf 13.00 uur Nederlandse tijd klonken, steeds een minuut na elkaar, 41 saluutschoten. Ze werden afgevuurd op zee en in de vier Britse hoofdsteden (Londen, Belfast, Cardiff en Edinburgh) en in de stadsstaat Gibraltar.

Een greep uit de voorpagina's: The Daily Express spreekt van "diepe droefheid", The Times opent met grote koppen en citeert Elizabeth met de woorden "mijn steun en toeverlaat". Ook The Daily Mail stelt de koningin centraal: "Vaarwel, mijn geliefde", valt er te lezen.

Britse kranten pakten vanochtend groot uit met het overlijden van de prins, zei correspondent Arjen van der Horst in het NOS Radio 1 Journaal. "Veel ochtendbladen wijden tientallen pagina's aan zijn dood." In uitgebreide reconstructies komt het leven en de nalatenschap van de prins aan bod.

Ook in andere delen van de Britse Gemenebest wordt stilgestaan bij het overlijden van prins Philip. De landen van deze confederatie, bestaande uit vooral voormalige koloniën van het Verenigd Koninkrijk, hebben eveneens Elizabeth II als staatshoofd. In onder meer de hoofdsteden van Australië, Canada en Nieuw-Zeeland hangen vlaggen bij een aantal overheidsgebouwen halfstok.

Het valt Van der Horst op dat The Guardian, de enige grote Republikeinse krant van het land, en The Daily Telegraph, de meest koningshuisgezinde krant, een vergelijkbare voorpagina hebben: een grote foto van Philip met daaronder zijn sterfdatum.

De inheemse bevolking van het eiland Tanna (Vanuatu) zal de overleden prins naar verwachting in een traditionele ceremonie eren. De eilandbewoners zagen in hem de zoon van een mythische berggod, die de oogst van bananen en wortelen kon bevorderen. Het koninklijk echtpaar bezocht de gemeenschap in 1974, waarna prins Philip een cultstatus kreeg,

Details begrafenis

De verwachting is dat later vandaag details over de begrafenis van prins Philip bekend worden gemaakt. Hij krijgt in verband met de coronamaatregelen geen staatsbegrafenis in Westminster Abbey. Er komt voor het publiek ook geen mogelijkheid om afscheid te nemen van de prins.

Op de website van Buckingham Palace stond korte tijd vermeld dat de begrafenis volgende week zaterdag plaatsvindt, maar die tekst is inmiddels weer verdwenen.