Eeuwige roem in tien minuten voor man en paard, met een half miljard kijkers

Het is zonder twijfel de beroemdste paardenrace ter wereld. En die vindt sinds 1839 met een enkele onderbreking jaarlijks plaats op Aintree, de paardenracebaan in Liverpool. Met man en paard wordt een heel jaar toegewerkt naar deze steeplechase, de afvalrace der afvalraces.

Na die tien minuten heeft een ruiter eeuwige roem te pakken, net als zijn paard, vallen mensen elkaar in de armen vanwege zojuist vergaarde rijkdom, of trekken de verliezers bleek weg omdat ze op het verkeerde paard hebben gewed. The Grand National.

Er verschijnen veertig paarden aan de start voor een race over een kleine zeven kilometer, verdeeld over twee ronden met in totaal dertig hindernissen. Die hindernissen, waarvan in de tweede ronde The Chair en The Water Jump worden overgeslagen, verschillen in moeilijkheidsgraad.

Becher's Brook

The Chair (de vijftiende hindernis) is de lastigste klip, want de hoogste met ongeveer 1,60 meter. En daar razen ze dus met zo'n 60 kilometer per uur op af.

De eerst 'fence' die een naam kreeg, was Becher's Brook. Vernoemd naar kapitein Martin Becher, die in de eerste editie in 1839 op kop lag maar van zijn paard vloog bij deze zesde hindernis en in de met water gevulde greppel belandde.

"Water is een gruwelijk smerig goedje, zonder de whisky", grapte Becher, terwijl hij overeind krabbelde. Sindsdien draagt de hindernis zijn naam.