Valse vaccinatiemail in omloop • Bevestigingsmails prikafspraken vertraagd

De gemeente Rotterdam vraagt hotels in de regio of ze eventueel bedden beschikbaar hebben voor de quarantaine van mensen die (mogelijk) zijn besmet met het coronavirus. "Als er grote groepen mensen ineens in quarantaine moeten, dan moet je gewoon heel snel kunnen opschalen. Daarvoor hebben we de hotels nodig", aldus een woordvoerder van de gemeente bij Rijnmond. "Juist met het Songfestival in aantocht, toeristen én steeds meer schepen die onze haven aandoen, moet je wel voldoende locaties hebben als je mensen in quarantaine moet zetten."

Een hotelmanager die anoniem wil blijven, reageert cynisch: "Aan de ene kant zegt burgemeester Aboutaleb dat de terrassen en Blijdorp zo snel mogelijk open moeten, maar ik mag nog helemaal niks in mijn hotel! Ja, ik mag quarantainebedden leveren."

Onlangs meerde kraanschip Thialf aan in de Rotterdamse haven, met aan boord veel mensen die (mogelijk) corona hadden opgelopen. Het bleek erg lastig om hen allemaal snel op te vangen in de stad. Het is onduidelijk wanneer de gemeente de bedden beschikbaar wil hebben. Het Eurovisie Songfestival is over een maand.