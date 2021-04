Park Hellendoorn open voor testdag • 'Situatie ziekenhuis Curaçao beheersbaar'

De situatie in het ziekenhuis op Curaçao is nog steeds ernstig, maar beheersbaar, schrijft het Antilliaans Dagblad. Inmiddels wordt het Curaçao Medical Centre (CMC) bijgestaan door 90 buitenlandse zorgverleners, voornamelijk uit Nederland en de VS.

In het gloednieuwe ziekenhuis op het eiland liggen nu 130 mensen met corona. Van de 46 IC-plekken zijn er nu 41 bezet. De besmettingen stijgen niet meer explosief, maar wel gestaag. Gisteren kwamen er 277 nieuwe besmettingen bij, tegenover 240 een dag eerder. Het aantal mensen dat volgens een test corona heeft, staat nu op 4726.

De afgelopen dagen heeft het ziekenhuis de capaciteit flink opgeschroefd. Het oude Sint-Elisabeth Hospitaal, dat al was gesloten, is weer open zorg voor non-covidzorg. Ook staan er 30 bedden voor coronapatiënten van wie de situatie stabiel is. "De ruimtes zijn schoon en alle noodzakelijke apparatuur is aanwezig", zegt een chirurg volgens de krant.

Vorige week noemde een woordvoerder van het CMC de situatie "heel alarmerend". Het ziekenhuis riep mensen met een medische achtergrond op zich te melden. Daar werd flink gehoor aan gegeven. Gisteren vlogen er opnieuw tientallen Nederlandse artsen naar het eiland om te helpen met coronazorg.