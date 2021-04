'EU-herstelfonds doet niet onder voor steunpakket VS' • Zorgen om quarantaine tbs-kliniek

Als het aan de Belgische coronacommissaris Pedro Facon ligt, kan de Belgische horeca pas half mei worden heropend. Dat zegt de adviseur, die werkt in opdracht van het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen in België, in een interview met De Tijd. Het voornemen van de autoriteiten is om horeca op 1 mei open te stellen, maar volgens Facon "kunnen we beter niet te snel gaan".

Komende woensdag komt het Overlegcomité bijeen om over het pakket aan coronamaatregelen te spreken. Duidelijk is dat de meeste scholen op 19 april weer volledig open mogen, gevolgd door de winkels op 26 april. Volgens Facon is het onverstandig om enkele dagen later ook de horeca te openen. "Ik beslis niet zelf, maar dat is wel veel."

De Belgische virologen en corona-adviseurs Steven Van Gucht en Marc Van Ranst lieten zich gisteren in soortgelijke bewoordingen uit. Volgens Van Gucht is de timing van de versoepelingen cruciaal: "Wanneer we te vlug versoepelen, riskeren we dat de curve weer omhoog gaat", zei Van Gucht in het VRT-programma Terzake.