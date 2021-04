StopAsianHate-demo in Amsterdam: 'Anti-Aziatisch racisme gaat verder dan schelden'

Student Vincent Yeers (24) tijdens de demonstratie van 28 maart - Vincent Yeers

#StopAsianHate. Onder die noemer staan vanmiddag naar verwachting een paar honderd mensen op het Museumplein in Amsterdam voor een demonstratie tegen anti-Aziatisch racisme en discriminatie. Net als twee weken terug. De demonstraties zijn hard nodig, vinden de organisatoren. Racisme tegen Aziatische Nederlanders blijft vaak onderbelicht, zegt Hui-Hui Pan (39), die het programma van de demonstratie samenstelde. "In rapporten lees je vaak over racisme tegen Turken, Marokkanen, zwarte mensen of Oost-Europeanen, maar Aziatische mensen worden niet meegenomen." De directe aanleiding voor de eerste #StopAsianHate-demonstratie eind maart was de aanslag in Atlanta waarbij acht mensen, onder wie zes Aziatische vrouwen, in drie massagesalons werden vermoord. "Wat in Atlanta gebeurde, maakte ook veel Aziatische mensen hier van slag, het voelde heel dichtbij", zegt Pan. "Want ook hier gaat anti-Aziatisch racisme verder dan schelden en vervelende opmerkingen maken." Zo tekende Vice het verhaal op van Kelly, die vandaag ook zal spreken tijdens de demonstratie. Ze werd afgelopen zondag om 14.00 uur bij een metrostation in Amsterdam met voorwerpen bekogeld door twee mannen en ook uitgescholden, onder meer voor "Chinese kankerhoer".

Meldingen over anti-Aziatisch racisme Verschillende discriminatiebureaus en -meldpunten zien dat het aantal meldingen van racisme tegen Aziatische Nederlanders vorig jaar is gestegen. Meldingen zijn echter maar het topje van de ijsberg, de meeste incidenten worden niet gemeld. In Amsterdam werden tot en met oktober 2020 746 meldingen gedaan, terwijl dat er in heel 2019 595 waren. In Limburg steeg het aantal meldingen van 9 naar 130. In de regio Kennemerland nam het aantal meldingen toe van 86 naar 117, exclusief meldingen over coronagerelateerde incidenten. Uit cijfers van Discriminatie.nl blijkt dat er vorig jaar ook 4000 keer melding werd gemaakt over het nummer Voorkomen is beter dan Chinezen van Radio 10-dj Lex Gaarthuis. Die bood later zijn excuses aan voor het nummer.

Student Vincent Yeers (24) uit Eindhoven heeft een Oeigoerse achtergrond. Hij kent ook veel verhalen van Aziatische Nederlanders die met geweld te maken hebben gekregen. "Mensen die bespuugd worden of van hun fiets zijn getrapt. Mede door de coronacrisis is dat flink toegenomen." Dat merkte hij ook in zijn eigen leven. "In de eerste fase vorig jaar werd ik opeens uitgescholden voor 'Chinees virus'. Dat was natuurlijk naar aanleiding van uitspraken van Donald Trump." Op de middelbare school kreeg hij al vaak 'babi pangang' of 'hanky panky Shanghai' te horen. "Maar vorig jaar werd het zo erg dat ik m'n huis een tijd niet meer uit durfde", zegt Yeers. "Ik ben een trotse Eindhovenaar. Het maakte me heel verdrietig dat dit in mijn stad kon gebeuren." Al voordat er één besmetting in Nederland was vastgesteld, kregen Aziatische Nederlanders te maken met opmerking vanwege corona. De NOS sprak vorig jaar met enkele van hen:

Racisme vanwege coronavirus: 'Ik zie het als onwetendheid' - NOS

Hui-Hui Pan was in dierentuin Artis, voordat hier vorig jaar maart een lockdown werd ingesteld. "Ik was daar met mijn kinderen en door een gezin dat verderop stond werd tegen hun kinderen gezegd: 'Ga maar niet te dichtbij hen staan'. Alsof we besmettelijk waren. Ze dachten waarschijnlijk dat ik geen Nederlands sprak." Pan constateert dat corona de situatie heeft verergerd, maar: "Het was al heel erg, het was alleen nooit zichtbaar en durfden ons er niet over uit te spreken." Volgens Pan heeft dat twee redenen. Allereerst dat veel Aziatische Nederlanders vanuit huis hebben meegekregen dat je je maar beter gedeisd kunt houden en geen problemen moet creëren. Maar ook door hoe Nederlanders erop reageren als je je wél uitspreekt: "Vaak wordt het gebagatelliseerd, ook in de media. Het is maar een grapje, hoor je dan. Of kruip niet zo in de slachtofferrol. Terwijl mensen geen idee hebben wat het met je eigenwaarde doet als je jarenlang wordt uitgescholden." Dat beaamt Vincent Yeers: "Vroeger dacht ik: when they go low, you go high. Sinds een jaar of twee zeg ik er wel wat van. En als ik mensen laat zien dat hun opmerkingen me raken, komt dat bij 80 tot 90 procent van de mensen ook aan. Het helpt om je erover uit te spreken."

Verkennend onderzoek Het Kennisplatform Integratie en Samenleving publiceerde in februari een verkennend onderzoek naar ervaringen met racisme onder Oost-Aziatische Nederlanders. Deelnemers zeggen vanwege de coronacrisis meer te maken te krijgen met racisme. Veel van hen gaven aan zich hiervoor geen minderheidsgroep gevoeld te hebben, maar zich door de incidenten minder onderdeel te voelen van de Nederlandse maatschappij. De incidenten spelen zich af op straat, maar ook op de werkvloer. Zo gaven deelnemers aan dat ze worden aangesproken op beleid van de Chinese overheid of krijgen ze de vraag of ze spionnen zijn.