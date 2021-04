Alibaba krijgt miljardenboete van China, 'Jack Ma te machtig geworden'

China legt de Chinese webwinkelgigant Alibaba een miljardenboete op voor monopoliepraktijken. Het gaat om een boete van 18,2 miljard yuan, wat neerkomt op 2,3 miljard euro.

De Chinese mededingingsautotriteit heeft de boete opgelegd omdat het webwinkelconcern zijn machtspositie heeft misbruikt. Naast de boete moet het concern zijn handelspraktijken grondig herzien en de komende drie jaar rapporteren aan de toezichthouder.

Recordboete

"De autoriteiten zeggen dat het bedrijf sinds 2015 winkeliers dwingt om hun producten alleen aan te bieden op webwinkels van Alibaba", zegt China-correspondent Garrie van Pinxteren in NOS Radio 1 Journaal. Als kleine ondernemingen iets willen verkopen via Alibaba, mogen ze bijvoorbeeld geen zaken doen met andere webwinkels. "En dat is monopoliegedrag, zeggen de autoriteiten."

Volgens de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal gaat het om de hoogste Chinese boete voor een bedrijf ooit. De boete is gelijk aan 4 procent van Alibaba's binnenlandse verkoop in 2019.

'Jack Ma's macht inperken'

Het besluit betekent een nieuwe tegenslag voor het grootste online-handelsplatform ter wereld. De oprichter van het concern, de 56-jarige Jack Ma, is in ongenade gevallen bij de communistische regering wegens kritiek op de financiële toezichthouder. Hij is al maanden niet in het openbaar gezien.

De boete is mede bedoeld om de grote invloed van de miljardair in te perken, zegt Van Pinxteren. Pekings kritiek richt zich ook op een universiteit die door Ma is opgericht. "De Communistische Partij is bang dat hij daarmee een soort economische elite kweekt en een eigen netwerk uitbouwt, dat mogelijk volgens andere principes handelt dan de partij. En dat wil China nooit hebben, want de partij is de baas over alles en in alles."

'Risico voor financiële stabiliteit'

Het concern van Ma moet worden opgesplitst, omdat het volgens de overheid te groot en veelomvattend is geworden. Zo richt de onderneming zich ook op allerlei financiële activiteiten die traditioneel bij banken liggen. "China zegt: dat is leuk bedacht, maar jullie lenen in feite alleen geld van banken door, zonder zelf voldoende reserves aan te houden. En dat is een risico voor de financiële stabiliteit."

De autoriteiten in China zijn al langere tijd bezig met het aanscherpen van het toezicht op ondernemingen zoals Alibaba. Tot voor kort waren die aan weinig regels gebonden. De beursgang van Alibaba's dochteronderneming en financieel dienstverlener Ant Financial werd vorig jaar op het laatste moment tegengehouden.