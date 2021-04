De Jonge tempert verwachtingen over mogelijke versoepelingen

Demissionair minister Hugo de Jonge wil de verwachtingen over de mogelijke coronaversoepelingen temperen. Dat zei hij vanavond aan tafel bij Beau. "We gaan geen gekke dingen doen", stelde de bewindsman over mogelijke versoepelingen vanaf 21 april.

Eerder deze week lekte uit dat het kabinet werkt aan versoepelingen. Bij het Outbreak Management Team ligt momenteel een plan om later deze maand weer terrassen en winkels te openen. Ook zitten er tientallen proefevenementen in de koker. Maar de demissionair minister waarschuwde dat men niet te optimistisch moet worden.

"Ik zie de afgelopen dagen steeds meer hoop dat wij aanstaande dinsdag misschien wel een besluit nemen om van alles te gaan versoepelen", zei De Jonge, die hiervoor nadrukkelijk het woord nam. "Dat ga ik temperen."

De demissionair minister merkt dat de boodschap van versoepelingen "wanhoop" veroorzaakt in de ziekenhuizen. De Jonge: "We denken wel degelijk dat de derde golf wat lager is dan we een aantal weken geleden hebben aangenomen, maar we zijn nog niet over die piek heen." Hij noemde het "gevaarlijk" om enorm te versoepelen, terwijl het aantal nieuwe opnames in de ziekenhuizen nog niet daalt.

Het piept en kraakt op de Nederlandse intensive cares, een jaar na eerste coronagolf. Hieronder een inkijkje op een speciale afdeling van het UMC Utrecht: