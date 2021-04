Judoka De Wit moet EK laten schieten

Judoka Frank de Wit ontbreekt volgende week op de EK in Lissabon. Hij werd drie weken geleden in Georgië besmet met het coronavirus, is inmiddels hersteld, maar nog niet fit genoeg voor EK-deelname.

De Wit veroverde dit jaar in de klasse tot 81 kilogram zilver bij de Doha Masters en brons bij het grandslamtoernooi in Tel Aviv. De 25-jarige judoka richt zich nu op de WK van juni in Boedapest.

De Wit is al zeker van deelname aan de Olympische Spelen. Bij de EK strijden in drie klassen nog twee judoka's om een ticket voor Tokio. Dat zijn Sanne van Dijke en Kim Polling (-70 kg), Guusje Steenhuis en Marhinde Verkerk (-78 kg) en Henk Grol en Roy Meyer (+100 kg).