Bloemen en vlaggen halfstok voor prins Philip, man met een 'levendige persoonlijkheid'

Een bloemenzee vormde zich vandaag tegen de hekken van Buckingham Palace in Londen, nadat veel Britten hun medeleven hadden betuigd aan de koninklijke familie na het overlijden van prins Philip. Op bekende gebouwen in Londen hing de Britse vlag halfstok.

Veel prominenten stonden stil bij het heengaan van de man van koningin Elizabeth. Zo had koning Filip van België Elizabeth gecondoleerd en gezegd dat hij haar snel persoonlijk hoopte te spreken. Koning Carl Gustaf en koningin Silvia van Zweden zeiden dat prins Philip jarenlang een heel goede vriend van de familie was. "De toewijding aan zijn land zal ons allemaal blijven inspireren."

Vanwege het overlijden van Philip werd de geplande programmering van de BBC omgegooid. "In verband met het droevige nieuws over het overlijden van Zijne Koninklijke Hoogheid prins Philip, de Hertog van Edinburgh, zijn de geplande programma's op alle netten geschrapt om zijn leven en zijn dienstbetoon aan de samenleving te herdenken", zo liet de Britse publieke omroep weten.

Komt Harry?

Philip krijgt in verband met de coronamaatregelen geen staatsbegrafenis, hebben de autoriteiten laten weten. Er komt voor het publiek ook geen mogelijkheid om afscheid van de prins te nemen. Hij ligt nu opgebaard in Windsor Castle. Daar is ook de begrafenisplechtigheid, in de kapel die tot het complex behoort. "Dit is in overeenstemming met de gebruiken en de wens van Zijne Koninklijke Hoogheid", staat in een verklaring.

Of prins Harry ook aanwezig zal zijn bij de begrafenis, is nog onduidelijk. Harry is in juli vorig jaar met zijn vrouw Meghan Markle naar Amerika verhuisd. Verschillende tabloids meldden dat Harry er alles aan zal doen om erbij te kunnen zijn. Mogelijk zal hij de gangbare coronaregels hiervoor mogen omzeilen. Normaal gesproken zou hij minimaal vijf dagen in quarantaine moeten.

Harry reageerde vanavond in een korte boodschap op de site van zijn liefdadigheidsinstelling. "Dank u voor uw diensten ... U zult enorm worden gemist."

Philip werd 99 jaar. Hieronder zie je een korte terugblik op zijn leven: