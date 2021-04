Matig Vitesse kan muur van ADO niet breken

In de generale repetitie voor de finale van de KNVB-beker heeft Vitesse punten laten liggen tegen ADO Den Haag: 0-0. De Arnhemmers vielen wel aan, maar het spel was te matig en het tempo te laag. Hekkensluiter ADO Den Haag pakte na vier nederlagen op rij weer een punt.

Voor rist Vitesse had voor rust veruit het meeste balbezit al bleven kansen uit. Dat was ook de verdienste van ADO, dat defensief zijn zaakjes goed op orde had. Oussama Tannane raakte nog wel de lat, met een voorzet.