RIVM heeft geen volledig zicht meer op vaccinatiegraad kwetsbare groepen

Er is geen compleet beeld meer van de vaccinatiegraad van verschillende kwetsbare groepen. Het RIVM, dat de cijfers bijhield, is er deze week mee gestopt, bevestigt een woordvoerder aan de NOS.

De beslissing van het RIVM betekent dat nu onduidelijk is hoeveel mensen in verpleeghuizen en instellingen een vaccinatie tegen het coronavirus hebben gehad. Ook van mensen met medische risico's is dat onbekend. Het is dus ook onduidelijk hoeveel mensen in die groepen nog moeten worden gevaccineerd.

De vaccinatiegraad per doelgroep stond eerder nog in de wekelijkse RIVM-update van de covid-19-vaccinatiecampagne. Na een dagenlange storing kwam die update vanavond beschikbaar, maar zonder een aantal belangrijke cijfers. Van alle thuiswonende ouderen zijn per leeftijdsgroep zijn nog wel nieuwe cijfers gepubliceerd.

'Te complex'

Volgens de RIVM-woordvoerder is het besluit om te stoppen genomen omdat verschillende uitvoerders nu verantwoordelijk zijn voor het prikken van deze groepen. Het maken van de rapportage is daardoor "te complex en niet meer betrouwbaar genoeg".

Het RIVM werkt wel aan een nieuw registratiesysteem voor meer inzicht in de vaccinatiecijfers. Dit 'COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS)' is technisch klaar, maar nog niet alle partijen delen hun gegevens. Alleen GGD-cijfers zitten momenteel in het systeem. Cijfers van de ziekenhuizen, verpleeghuizen en instellingen en huisartsen ontbreken deels nog. Over een aantal weken moet het nieuwe systeem werken.

Het RIVM erkent dat dit geen ideale situatie is maar bestrijdt dat er nu totaal geen zicht meer is. "We doen in verpleeghuizen nu veegrondes voor de laatste prikken, dat doe je alleen als bijna iedereen gevaccineerd is. Maar het klopt dat we daar de vaccinatiegraad voorlopig niet weten", zegt de woordvoerder.

Ruim twee miljoen mensen

Er komt wekelijks nog wel een totaalcijfer aan eerste en tweede prikken die zijn gezet. Tot en met 4 april hebben volgens het RIVM 2.057.562 mensen één prik gehad en van hen hebben ook 806.424 mensen de tweede prik al gekregen. Dat ziet er zo uit: