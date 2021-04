Oranjevrouwen stellen in Marbella teleur in oefenduel met Spanje

De Nederlandse voetbalsters hebben in Marbella in de oefencampagne voor de Olympische Spelen met 1-0 verloren van Spanje. Ook de vorige twee onderlinge wedstrijden (een oefenduel in 2018 en bij de Algarve Cup in 2019) waren in een Spaanse overwinning geëindigd.

Spanje, de nummer twaalf op de FIFA-ranglijst, was superieur tegen de mondiale nummer vier. Oranje kon de bal zelden lang in de ploeg houden, verscheen bijna nooit voor het doel.

Dat ondanks de talrijke Spaanse kansen Oranje alleen een kopgoal van Patricia Guijarro Gutierrez incasseerde, was onder meer te danken aan keepster Sari van Veenendaal en de lat (bij een knal van Aitana Bonmati).