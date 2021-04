24 jaar cel voor drie extremisten om voorbereiding aanslag in Frankrijk

Drie moslimextremisten die in 2016 in Nederland en Frankrijk werden opgepakt, zijn in Parijs veroordeeld tot 24 jaar celstraf. Ze beschikten over een groot arsenaal wapens en explosieven, volgens de aanklager om in datzelfde jaar een aanslag op het EK voetbal in Frankrijk mee te plegen.

Het trio is nu schuldig bevonden aan wapenbezit en het voorbereiden van een of meer terroristische aanslagen. De rechter acht niet bewezen dat ze het specifiek hadden gemunt op het EK.

Twee dagen na 'Brussel'

Op 24 maart 2016, twee dagen na de jihadistische aanslagen in Brussel en 2,5 maand voor het begin van het EK, stuitte de politie op de wapenvoorraad in een appartement in een voorstad van Parijs. De woning was gehuurd door de geradicaliseerde Fransman Réda Kriket.

Naast Kriket stonden nog twee hoofdverdachten terecht, onder wie de Fransman Anis Bahri die op verzoek van de Franse politie in Rotterdam werd aangehouden. In de woning in Rotterdam-West waar Bahri verbleef, werd ook een grote partij munitie gevonden, waaronder ruim 3700 patronen voor kalasjnikovs. In augustus 2016 werd Bahri uitgeleverd aan Frankrijk. De derde hoofdverdachte die veroordeeld werd is Abderrahmane Ameuroud, een eerder in Frankrijk veroordeelde terrorist van Afghaanse afkomst.

Twee handlangers van de drie hoofdverdachten kregen twaalf en acht jaar gevangenisstraf opgelegd.