UEFA bevestigt EK-wedstrijden met publiek in Amsterdam; vier speelsteden nog onzeker

Nederland-Letland in een schaars gevulde Arena - Pro Shots

De Europese voetbalbond UEFA heeft bevestigd dat bij het komende EK in zeker acht steden wedstrijden met publiek worden afgewerkt. Amsterdam behoort tot die acht. Het viertal München, Rome, Bilbao en Dublin is nog onzeker en krijgt tot 19 april uitstel om extra informatie over hun plannen te verschaffen. Naast Amsterdam zijn Boedapest, Boekarest, Bakoe, Glasgow, Londen, Kopenhagen en Sint-Petersburg zeker als speelstad. De betreffende landen hebben volgens de UEFA de aanwezigheid van publiek toegezegd "op basis van de gezondheidssituatie in juni en juli, het vaccinatiebeleid, de heropening van de economie en de te verwachten afname van de verspreiding van het coronavirus in het warmere weer". Eerder deze week liet de KNVB al weten dat er met alle Nederlandse autoriteiten overeenstemming was bereikt voor ten minste 12.000 bezoekers in de Johan Cruijff Arena bij de vier wedstrijden die in Amsterdam worden gehouden. De UEFA bevestigt dat Amsterdam een capaciteit van 25 tot 33 procent heeft toegezegd. Kijk hieronder naar een tabel met de actuele capaciteitstoezeggingen van de speelsteden

Bij de vier steden München, Rome, Bilbao en Dublin is nog geen duidelijkheid over het toelaten van publiek. Op 19 april beslist de UEFA over het huisvesten van wedstrijden in die steden. De KNVB liet bij monde Gijs de Jong, toernooidirecteur van de EK-duels in Amsterdam. deze week weten niet meer dan de toegewezen vier wedstrijden te willen organiseren. Nadrukkelijk zegt de UEFA bij het opstellen van alle plannen samen te werken met de wereldgezondheidsorganisatie WHO. Ook waarschuwt de instantie fans die naar wedstrijden in het buitenland willen reizen voor restricties aan de grens. In veel gevallen zal het dan gaan om het kunnen tonen van een negatieve coronatest bij binnenkomst van het land. Fans die een ticket voor een uitwedstrijd kopen, zullen daar straks zo snel mogelijk over worden geïnformeerd.

Gijs de Jong, toernooidirecteur van de EK-duels in Amsterdam, vertelde woensdag over het plan om 12.000 toeschouwers toe te laten in de Johan Cruijff Arena.