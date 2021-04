Kabinet geeft PostNL nieuwe vergunning voor overname Sandd

Staatssecretaris Keijzer geeft PostNL een nieuwe vergunning voor de overname van voormalig concurrent Sandd. In juni werd de vorige vergunning vernietigd door de rechtbank Rotterdam. De overname was toen al een paar maanden een feit.

"Het toestaan van de overname van Sandd door PostNL is noodzakelijk", schrijft het ministerie van Economische Zaken in een persbericht. Zonder de overname zou de postbezorging in Nederland in gevaar komen, vindt Keijzer. Aan de nieuwe vergunning zitten scherpere voorwaarden.

Rechter schrapt vergunning

Oorspronkelijk gaf de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geen toestemming voor de overname van Sandd door PostNL. De mededingingsautoriteit zei dat er door de fusie praktisch een monopolie zou ontstaan. Maar de staatssecretaris legde deze kritiek naast zich neer en gaf het bedrijf bij uitzondering toch een vergunning. PostNL en Sandd fuseerden vervolgens in februari vorig jaar.

Een paar maanden later zette de rechter een streep door die vergunning. Volgens de rechtbank was het ministerie niet genoeg ingegaan op de risico's voor mededinging waarvoor de ACM had gewaarschuwd.

'Betaalbaar, beschikbaar en betrouwbaar'

Demissionair staatssecretaris Keijzer heeft vandaag een nieuw vergunningsbesluit genomen om de bezwaren te ondervangen. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven gaat daarover beslissen.

"Mijn taak is om te zorgen dat postbezorging betaalbaar, beschikbaar en betrouwbaar blijft in een markt die jaarlijks 6 tot 10 procent krimpt", schrijft Keijzer in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens haar leverde de concurrentie nauwelijks voordelen op voor consumenten. "Bovendien [ging de concurrentie] ten koste van de arbeidsvoorwaarden van bezorgers en sorteerders."

Het ministerie heeft nogmaals naar de overname gekeken en is opnieuw tot de conclusie gekomen dat deze noodzakelijk is, ook omdat Sandd voor de overname op de rand van een faillissement stond en ook het rendement van de briefpost bij PostNL laag is. Hierdoor zou het landelijke postnetwerk in gevaar kunnen komen.

Maximaal 9 procent winst

Aan de nieuwe vergunning zijn strenge voorwaarden verbonden, schrijft het ministerie. PostNL mag bijvoorbeeld maximaal 9 procent winst maken op de postdienstverlening. Hiermee wil de overheid bijvoorbeeld voorkomen dat PostNL de postzegelprijs heel sterk laat stijgen.

Daarnaast moet het landelijke netwerk van PostNL toegankelijk zijn voor regionale postvervoerbedrijven. Ook moet PostNL zorgen dat het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dat het bedrijf als bezorger aanneemt de komende jaren verdubbelt.