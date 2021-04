Een-tweetje Deceuninck-QuickStep in Baskenland

Het was de dag van Deceuninck-QuickStep in de Ronde van Baskenland. Ploeggenoten Mikkel Honoré en Josef Cerný bleven in de vijfde etappe over 160.2 kilometer van Hondarribia naar Ondarroa samen over van een groep vluchters en Honoré zette zijn wiel als eerste over de meet.

Honoré en Cerný vormden samen met vier anderen een vluchtgroep, waar ook de Nederlandse renner Ide Schelling van Bora-Hansgrohe deel van uitmaakte. Schelling haakte in de heuvelachtige slotfase van de koers voorin af. Alleen de Fransman Julien Bernard (Trek-Segafredo) kon het duo nog volgen.

McNulty blijft klassementsleider

Toen Honoré gas gaf op 5 kilometer van de meet moest Bernard lossen. Cerný zag dat de Trekrenner kapot zat, achterhaalde zijn ploeggenoot 1 kilometer verderop en gunde de 24-jarige Deen daarna de overwinning.

In de top van het klassement veranderde er niets. De Amerikaans Brandon McNulty (UAE Team Emirates) behield zijn voorsprong van 23 seconden op de Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma. Zaterdag valt de beslissing in Baskenland in de 6de en laatste etappe, een bergrit over 111,9 kilometer van Ondarroa naar Arrate.