Schoonspringsters Van Duijn en Jansen alsnog naar OKT in Tokio

Schoonspringsters Celine van Duijn en Inge Jansen gaan alsnog naar Tokio voor een wereldbekertoernooi, dat tevens als olympisch kwalificatietoernooi geldt. Het toernooi duurt van 1 tot en met 6 mei.

Jansen en Van Duijn hebben zich beiden individueel geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio en hopen daar ook in actie te kunnen komen bij het synchroonspringen op de driemeterplank.

Jansen werd in 2019 Europees kampioene op de driemeterplank en Van Duijn greep in 2018 EK-goud op de tienmetertoren.

De mondiale bond FINA schrapte eerder het OKT in april in Tokio, evenals het een OKT synchroonzwemmen in verband met tekortkomingen in de coronaprotocollen. Die zijn nu, na inmenging van de Japanse autoriteiten, het IOC en de organisatie van de Spelen aangescherpt.

Zusjes De Brouwer tasten nog in het duister

Het is nog niet bekend waar en wanneer het OKT synchroonzwemmen wordt gehouden. De Nederlandse tweeling Noortje en Bregje de Brouwer moet op de geschoonde lijst in de topzeven eindigen om zich bij synchroonzwemmen te plaatsen voor de Spelen.