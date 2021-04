Sobere herdenking van schietpartij Alphen aan den Rijn

Inwoners van Alphen aan den Rijn hebben de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof herdacht. Dat gebeurde om 12.08 uur, het tijdstip waarop Tristan van der Vlis precies tien jaar geleden zwaarbewapend het winkelcentrum in liep en zes mensen doodde.

Er waren tientallen mensen aanwezig, schrijft Omroep West. Burgemeester Spies legde namens de gemeente een bloemstuk neer. "Je wordt er stil van", zei ze. "Het leggen van de bloemen is een moment dat echt indruk maakt. Dit jaar misschien nog wel meer, omdat het tien jaar geleden was."

Vanwege corona was er geen herdenking met speeches en een koffietafel waar mensen met elkaar konden praten. Wel worden al de hele dag bloemen neergelegd bij het gedenkmonument naast het winkelcentrum.

Wapenvergunning

Tristan van der Vlis (24) schoot in 2011 zes mensen en zichzelf dood en verwondde zestien anderen. Hij beschikte over een wapenvergunning, maar volgens de Hoge Raad had hij die nooit mogen krijgen omdat de politie wist dat hij psychische problemen had.

De politie is volgens de Hoge Raad aansprakelijk voor de schade van de schietpartij. Tientallen slachtoffers en nabestaanden hebben inmiddels schadeclaims ingediend tegen de politie.