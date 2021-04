Vulkaan Saint Vincent uitgebarsten, kilometers hoge rookzuil boven krater

De aswolken dreven volgens medewerkers van de rampenbestrijding in oostelijke richting naar de oceaan, maar in dorpen rond de vulkaan zou ook al veel as zijn gevallen. De directeur van een seismisch centrum zegt tegen persbureau AP dat er nog meer uitbarstingen kunnen volgen.

De vulkaan rommelde al wat langer. Gisteren werd een zone rond La Soufrière tot verboden verbied verklaard en op het noordelijke gedeelte van het eiland zijn duizenden mensen geëvacueerd.

De autoriteiten zetten voor de evacuatieoperatie onder meer vier cruiseschepen in om mensen naar omliggende eilanden te brengen als Saint Lucia, Grenada, Barbados en Antigua.

Verder kunnen mensen ervoor kiezen om naar een van de schuilplaatsen op het eiland te gaan.

Vaccineren

De pandemie kan vertragend werken bij de evacuatie, want premier Gonsalves heeft gezegd dat iedereen die weg wil met een cruiseschip of naar een ander eiland wil gaan, gevaccineerd moet zijn tegen corona. Niet duidelijk is of er voldoende capaciteit is om mensen te vaccineren die nog niet zijn ingeënt.

Daarnaast heeft niet iedereen op Saint Vincent een paspoort. Gonsalves heeft andere Caribische eilanden daarom gevraagd ook ID-kaarten te accepteren. "Niet alles zal perfect verlopen, maar als we allemaal samenwerken, komen we hier sterker dan ooit doorheen", zei de premier.

De eilandengroep Saint Vincent en de Grenadines, met zo'n 100.000 inwoners, had sinds 1979 geen vulkaanactiviteit meer gezien. Een uitbarsting van de La Soufrière leidde in 1902 tot de dood van meer dan 1000 mensen.