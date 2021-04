Britse media in het teken van overlijden Philip, BBC-presentator trok snel zwart jasje aan

Het overlijden van Prins Philip komt niet onverwachts, en dat is te merken aan de verslaggeving in Britse media. Die hebben zich lang kunnen voorbereiden op deze gebeurtenis. Direct nadat het paleis een verklaring uitbracht over de dood van de Duke of Edinburgh, veegden de omroepen hun schema leeg. Dit is het moment dat BBC-presentator Martine Croxall het overlijden van Philip bekendmaakte:

Kort daarna kwam Croxall weer in beeld. Nu met een stemmig zwart jasje om haar schouders: het protocol van de omroep schrijft voor dat er in het zwart verslag wordt gedaan van koninklijke sterfgevallen. De BBC stopte de reguliere programmering met woorden die al jarenlang klaarliggen in een draaiboek voor deze gelegenheid. "BBC Television zendt dit speciale programma in verband met de dood van de hertog van Edinburgh". Het scherm ging vervolgens op zwart. Daarna werd het volkslied, God Save the Queen, gespeeld, terwijl er een foto van Philip in militair uniform in beeld verscheen. Zo zag het eruit op BBC One:

"We vieren een formidabel leven", hoor je bij de Britse publieke omroep. Maar ook: "Het is een diep treurige dag". Zowel bij Sky als bij de BBC lag er een rits video's klaar met terugblikken op het bewogen leven van Philip. Koninklijk Huis-experts duikelen over elkaar heen om het karakter van de prins te beschrijven en zijn enorme invloed op de Queen en de monarchie te duiden. Speciale bewaaredities Ook de kranten waren er klaar voor. The Daily Mail opent online met het korte statement in chocoladeletters "Philip is dood". Wie iets wil lezen over het de coronasituatie in het Verenigd Koninkrijk, of de weersverwachtingen voor het weekend, moet enig doorzettingsvermogen hebben: het is flink doorscrollen voor je bij ander nieuws aankomt. De tabloids zullen helemaal losgaan met speciale papieren bewaaredities van tientallen pagina's over het leven van Philip.

Ook de kwaliteitskranten pakken uit. The Times wijdt online de eerste tien verhalen aan Philip. Ook The Guardian, dat vaak wat minder koninklijkgezind is, maakt uitgebreid melding van het leven en de dood van de langstzittende prins-gemaal. Het mag duidelijk zijn: het overlijden van Philip is gigantisch groot nieuws in het Verenigd Koninkrijk. Bij Buckingham Palace werd vanmiddag de officiële aankondiging van het overlijden opgehangen aan de paleishekken. Normaal blijft zo'n bericht 24 uur hangen, maar nu is het bericht na een uur weggehaald, mogelijk om een toeloop van het publiek te voorkomen.

De officiële bekendmaking op het paleishek - AFP