Kabinet gaat agenda ministerraad voortaan openbaar maken

Het demissionaire kabinet zal de agenda van de wekelijkse ministerraad voortaan openbaar maken. Dat gebeurt nadat aan het begin van de vergadering, die altijd op vrijdag is, is vastgesteld welke onderwerpen worden besproken.

De ministerraad van vandaag heeft hier "op voorstel van minister-president Rutte mee ingestemd", heeft het kabinet bekendgemaakt. Rutte lag vorige week zwaar onder vuur in de Tweede Kamer, omdat hij in een vertrouwelijk gesprek met de verkenners had gesproken over de vraag wat er met CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt moest gebeuren.

Mede daardoor is er toenemende kritiek op de zogenoemde oude bestuurscultuur, waarin weinig ruimte is voor tegenmacht. Informateur Tjeenk Willink benoemde die kritiek in zijn persconferentie van deze week ook. Hij zei dat er een andere bestuursstijl moet komen en dat de verhouding tussen regering en Tweede Kamer moet worden verbeterd.

Eerste stap

Het openbaar maken van de agenda van de ministerraad lijkt een eerste stap om hieraan tegemoet te komen. Eerder had het kabinet, in reactie op het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag, al besloten om na afloop van de ministerraad een besluitenlijst te publiceren op Rijksoverheid.nl. Ook daar wordt volgende week mee begonnen.

Wat er in de ministerraad wordt besproken, is altijd strikt geheim. In het verleden werden de onderwerpen vaak gelekt. Rutte wilde dat tegengaan en hanteerde daarom de regel dat punten die vooraf de media haalden, van de agenda werden afgevoerd.