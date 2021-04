Groot crystalmethlab ontdekt in Arnhem

In Arnhem is een groot drugslab gevonden. Volgens de politie is het een van de grootste crystalmethlabs die tot nu toe ontdekt zijn. Eén verdachte is aangehouden.

Het lab in Meijnerswijk werd gisteravond binnengevallen en was nog in werking, zegt een woordvoerder van de politie. In een grote loods lagen kilo's crystal meth op tafel. Ook zijn grote hoeveelheden oliën en restproducten gevonden die nodig zijn om de drug te maken. In een naastgelegen ruimte trof de politie drie bedden en een kookgelegenheid aan.

De politie is gisteravond en vandaag de hele dag bezig geweest met het onderzoek. Mogelijk loopt dit door tot morgen, meldt Omroep Gelderland. Het gebouw wordt beveiligd.