Deze ondernemers met coronaschulden verkopen noodgedwongen hun huis

Veel ondernemers zijn hard getroffen door de coronamaatregelen. Sommigen verkopen zelfs noodgedwongen hun huis, auto of caravan om de eindjes aan elkaar te knopen.

Nederland telt 1,9 miljoen ondernemingen. Het overgrote deel, zo'n 1,5 miljoen bedrijven, zijn eenmanszaken. Veel van hen zijn persoonlijk aansprakelijk voor hun bedrijf en draaien dus zelf op voor de kosten bij een faillissement.

De overheid steunt bedrijven die omzetverlies lijden met een tegemoetkoming in de vaste lasten, de zogenaamde TVL-regeling. Maar die regeling loopt volgens veel ondernemers te langzaam om ze te kunnen redden van een faillissement.

Hoog oplopende schulden

Eén van die ondernemers is Iduna ter Schegget. Met haar bedrijf verzorgt ze duikvakanties, maar die liggen sinds de coronamaatregelen zo goed als stil. "Alleen maar omboeken, omboeken, en nog eens omboeken."

Het resultaat: amper inkomsten en hoog oplopende schulden. "En die moeten door mij worden afbetaald, net zo lang tot ik persoonlijk failliet ben", zegt ze. "Dus totdat ik mijn huis heb verkocht en alles weg is."

Ook Sape Woudman is hard getroffen. Hij heeft een café-restaurant op de route van de Elfstedentocht in Dokkum. "Wat me nog het meest frustreert en ergert is dat er mensen op mijn terras zitten met mooi weer, met een eigen kistje bier, eigen flesje wijn, en gewoon picknicken op mijn terrasboot terwijl ik ze niks mag brengen."

Om zijn schulden te betalen, heeft hij zijn huis moeten verkopen: