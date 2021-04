Turnbond stuurt veelbesproken trainers vrouwenploeg niet naar Spelen

De Nederlandse turntrainers die de afgelopen maanden in opspraak zijn geraakt wegens vermoedelijk grensoverschrijdend gedrag zijn niet welkom op de Olympische Spelen van Tokio.

Vincent Wevers, Wolther Kooistra en Nico Zijp worden door turnbond KNGU niet afgevaardigd naar Japan. Patrick Kiens en Frank Louter werden in een eerder stadium al op een zijspoor gezet.

"Voor iedereen die betrokken is bij de voorbereiding op de Spelen, in de eerste plaats de atleten, is duidelijkheid nodig", zegt technisch directeur Mark Meijer. "Door alles wat er nu speelt in de gymsport en rondom de coaches heerst er onduidelijkheid en onzekerheid. Dat is een onwenselijke kwetsbaarheid in het programma richting de Spelen."

"Daarnaast hebben de atleten ook om duidelijkheid gevraagd. Met dit besluit weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Dit moet voor rust gaan zorgen."

Oud-coach Biles gaat met Oranje-equipe mee

De turnbond heeft besloten de vrouwenploeg in Japan te laten coachen door de Amerikaanse Aimee Boorman. Zij was tussen 2005 en 2016 de trainster van Simone Biles, met vier olympische titels een van de succesvolste turnsters uit de geschiedenis.

De begeleiding van de turnsters bestaat op de Zomerspelen verder uit bondscoach Bram van Bokhoven en assistent-trainer José van der Veen. Bij de mannenploeg vinden geen veranderingen plaats in de technische staf.

Wevers, Kooistra, Zijp en Kiens blijven wel verantwoordelijk voor de individuele trajecten van hun turnsters richting Tokio. De vier trainers mogen tot de zomer werken met hun eigen pupillen. Tijdens de EK, later deze maand in Bazel, zullen drie van hen ook gewoon op de turnvloer staan.