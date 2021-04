7716 nieuwe besmettingen, weekgemiddelde daalt

Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests ook: afgelopen week werden gemiddeld 6760 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is een daling van 8 procent vergeleken met de week ervoor.

Het aantal vaccinaties in Nederland ligt een stuk hoger dan in zijn buurlanden. Vooral in het Verenigd Koninkrijk, dat driftig doorprikt, is het aantal besmettingen flink afgenomen. Duitsland heeft zelfs een testplicht voor bezoekers vanuit Nederland ingevoerd, vanwege het grote aantal besmettingen.