Advocaat is geprikt, maar weet nog niet of Feyenoord coronavrij is

Hoe de situatie binnen zijn selectie is, is nog even afwachten. "Of we coronavrij zijn, weet je nooit. Dat kan per dag verschillen. We zijn vanochtend weer allemaal getest, vanavond horen we de uitslag."

Vraagteken achter Sinisterra

Vorige week miste Feyenoord tegen Fortuna Sittard vijf spelers als gevolg van de coronabesmettingen. In Utrecht kan Advocaat in ieder geval geen beroep doen op Orkun Kökçü en Nicolai Jørgensen. Achter de naam van Luis Sinisterra, een van de positief geteste spelers, staat een groot vraagteken.

"Sinisterra heeft vandaag voor het eerst weer meegetraind, na negen dagen niks. Ik weet niet of je daar iets aan hebt", aldus Advocaat. "Het is een jonge jongen, dus hij zou snel weer beter moeten worden. Maar hij heeft wel een jasje uitgedaan. Het is nog niet de Sinisterra die ik ken."