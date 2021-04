Limburgse bestuurscrisis compleet: gedeputeerden én gouverneur weg om integriteitsschandaal

Enkele uren nadat het Limburgse provinciebestuur was opgestapt, heeft ook commissaris van de koning Theo Bovens zijn vertrek bekendgemaakt. De gouverneur (zoals de CvdK in Limburg wordt genoemd) en het bestuur stappen op naar aanleiding van het subsidieschandaal waarin de CDA'er Herman Vrehen de hoofdrol speelt.

Subsidies doorgesluisd

Herman Vrehen was tot voor kort directeur van de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL). Die natuurstichting ontving tonnen aan subsidie van de provincie. Vrehen heeft dat geld doorgesluisd naar eigen bedrijven die opdrachten uitvoerden voor IKL.

Volgens een publicatie in NRC zette Vrehen met behulp van de CDA-top in Limburg een netwerk van bedrijven en stichtingen op die in opdracht van provincie en gemeenten groen- en bosonderhoud uitvoeren. Onder anderen de Limburgse CDA-gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus zouden hierbij betrokken zijn geweest. Koopmans en Mackus traden eind vorige maand af vanwege de kwestie.

Gouverneur Bovens verdedigde zich vanmiddag uitvoerig tegen de beschuldigingen die tegen hem werden ingebracht. Een meerderheid in de Provinciale Staten vindt Bovens onvoldoende daadkracht tentoonspreiden in de zaak-Vrehen en ook dat hij te voorzichtig heeft gehandeld bij eerdere integriteitskwesties. Ook zou hij niet geneigd zijn om vaart te zetten achter veranderingen in de bestuurscultuur in Limburg.

Ondanks zijn verzet trok Bovens de conclusie dat hij niet verder kan functioneren als hij niet het volledige vertrouwen geniet in het provinciale parlement.