Goede eerste dag Nederland bij EK roeien: twee vrouwenboten naar finale

Lisa Scheenaard en Roos de Jong werden in hun dubbeltwee eerste in hun serie. Dat geldt ook voor de vier-zonder van Elisabeth Hogerwerf, Karolien Florijn, Ymkje Clevering en Veronique Meester.

De finales van de EK roeien zijn zondag live te zien bij de NOS: vanaf 12.20 uur via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app en vanaf 13.10 uur op NPO 1.

Skiffeuse Sophie Souwer (tweede) en de lichte dubbeltwee van Marieke Keijser en Ilse Paulis (eerste) plaatsten zich voor de halve finales.

Souwer sloot eind maart weer aan bij de nationale selectie. De 33-jarige roeister maakte op de Spelen van Rio nog deel uit van de Vrouwen Acht en op weg naar Tokio pakte ze met de dubbelvier twee keer brons op een WK.

Toen de Spelen met een jaar werden uitgesteld, koos ze echter voor haar maatschappelijke carrière als verloskundige. Ze trainde in Zwitserland, waar ze woonachtig is, wel door en komt in Varese uit in de skiff, de soloboot.

Bloemetjes uit laten komen

Keijser en Paulis startten vol vertrouwen aan de EK. "De afgelopen weken hebben we gebouwd van winterseizoen naar het voorjaar en nu is het tijd om de bloemetjes uit te laten komen. Dat gaan we in Italië doen", aldus Keijser.

In de reportage hieronder kijken Paulis en Keijser vooruit naar hun eerste wedstrijd van het seizoen.