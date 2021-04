Deze Nederlandse sporters zijn gekwalificeerd voor de Spelen

Hieronder een overzicht van Nederlandse sporters die zich al gekwalificeerd hebben voor Tokio. Voor anderen is het kwalificatietraject nog volop bezig. De nationale sportbonden bieden sportkoepel NOC*NSF in juni een voordracht van atleten aan. Op 15 juni maakt NOC*NSF de definitieve afvaardiging van TeamNL bekend.

Verschillende sporters zijn nog in afwachting van plaatsing voor de Spelen. Ook grote namen als Epke Zonderland. De olympisch kampioen op de rekstok van 2012 weet pas zeker of hij naar Tokio kan als zeker is of de laatste wereldbekerwedstrijd wel of niet doorgaat.

De maand april is voor veel sporters een spannende. Zo hebben de judoka's en de turners een EK als laatste meetmoment. Ook zijn er nog kwalificatiemomenten voor het beachvolleybal, 3x3 basketbal, honkbal, worstelen, boksen, gewichtheffen en taekwondo.

Kiki Bertens weet pas zeker dat ze naar Tokio mag als ze op 7 juni nog steeds in de top-40 van de wereldranglijst staat. Ook bij golf, badminton, tafeltennis, skateboarden, beachvolleybal, mountainbike, BMX en triatlon is de ranglijst straks bepalend.

Medaillekandidaten

Binnen TeamNL zijn er flink wat medaillekandidaten. Sommigen zullen zelfs geen genoegen nemen met minder dan goud. Zoals de handbalvrouwen (wereldkampioen 2019), de baanwielrenners (volop wereldtitels), zeilers Marit Bouwmeester en Kiran Badloe en ook de wielrensters, die al jaren aan de top staan.

Nederland heeft zoals bijna traditioneel de ambitie om bij de eerste tien landen op de medaillespiegel te eindigen. Op de vorige Spelen in Rio eindigde de Nederlandse equipe als elfde met in totaal acht keer goud.