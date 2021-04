Harry reageert met korte verklaring • Philip krijgt geen staatsbegrafenis

De Britse prins Philip is op 99-jarige leeftijd overleden. De man van koningin Elizabeth overleed vanochtend op Windsor Castle, meldt Buckingham Palace.

"Het is met diepe rouw dat hare majesteit de koningin de dood van haar geliefde echtgenoot bekendmaakt, zijne koninklijke hoogheid prins Philip, hertog van Edinburgh", staat in een verklaring. Volgens het koninklijk paleis is hij vredig gestorven, drie maanden voor zijn 100ste verjaardag. Over de uitvaart is nog niets bekend.

Philip, geboren in Griekenland in 1921, trouwde in 1947 met Elizabeth. Hij was daarmee de langst dienende prins-gemaal van het Verenigd Koninkrijk.

Britse prins Philip (99) overleden: 'geliefd en gerespecteerd'