Prins Philip: steun en toeverlaat van de Britse koningin

Prins Philip in mei 2017 - AFP

Met prins Philip is een belangrijke steunpilaar van de Britse monarchie heengegaan. Hij was de langst dienende prins-gemaal die het Britse Rijk ooit gekend heeft, omdat zijn vrouw, met wie hij meer dan 73 jaar getrouwd was, al in 1952 koningin werd. Ondanks zijn soms wat botte imago was de vandaag overleden Philip steun en toeverlaat en loyale dienaar van zijn echtgenote: iemand die zich na een wat moeizame start voor haar wegcijferde en haar door de jaren heen trouw adviseerde. Op zijn aandringen zette de koningin de deuren van het voorheen zeer gesloten koningshuis geleidelijk meer open. Hij was ook een ontwikkeld man, met een brede belangstelling en een liefhebber van sport en schilderkunst, die hij zelf ook beoefende. Tegelijk haalde hij vaak de publiciteit met botte en soms zelfs als racistisch te interpreteren opmerkingen.

Naam: Philip Mountbatten Titel: Prins Philip, hertog van Edinburgh Geboortedatum: 10 juni 1921 Geboorteplaats: Korfoe, Griekenland

Prins Philip werd in 1921 op Korfoe geboren als prins Filips van Griekenland en Denemarken. Zijn ouders behoorden tot de hoge adel van Europa en waren aan talloze vorstenhuizen verbonden. Omdat zijn familie uit Griekenland werd verbannen, groeide Philip op in Frankrijk, Duitsland en Engeland. Bekijk hier een terugblik op het leven van prins Philip

Terugblik op het leven van de Britse prins Philip - NOS

Vlak voor de Tweede Wereldoorlog meldde hij zich bij de Britse marine. Gedurende de oorlog diende hij op diverse oorlogsschepen. Na zijn terugkeer in Engeland verloofde hij zich met prinses Elizabeth. De twee waren al in 1939, toen zij dertien was, verliefd geworden. Een familieband was er al: beiden waren nazaten van koningin Victoria. Philip werd tot Brit genaturaliseerd en nam de achternaam Mountbatten aan; een verengelste versie van het Duitse "Battenberg", een naam van zijn moeders kant van de familie. Ook trad hij toe tot de Anglicaanse Kerk. Op 20 november 1947 trouwden Philip en Elizabeth in de Westminister Abbey. Bij zijn huwelijk kreeg hij de titel Duke of Edinburgh. Prins Philip en Elizabeth kregen vier kinderen: Charles, Anne, Andrew en Edward. Zijn relatie met Charles hield altijd wat moeizaams. Hij stuurde de jonge Charles naar een harde kostschool, waar hij ook op gezeten had en sterk was geworden. Maar voor zijn zoon werkte het niet. Hij leed er, maar Philip trok zich daar niets van aan, een geschiedenis die ook in de serie The Crown aan bod kwam.

Na hun huwelijk bleef Philip bij de marine werken. Het paar woonde een paar jaar op Malta, waar hij bevelhebber was van een Brits oorlogsschip. Deze periode was volgens ingewijden een van de gelukkigste periodes uit hun huwelijk. In 1952 maakten Elizabeth en Philip een lange reis langs de Britse kolonieën. In Kenia kregen ze bericht dat Elizabeths vader, koning George VI, was overleden en dat Elizabeth nu koningin was. Ze keerden zo snel mogelijk terug naar Engeland waar ze hun intrek namen in Buckingham Palace.

Quote Ik ben niets anders dan een rottige amoebe. Prins Philip

Philip had moeite om zich aan te passen in zijn nieuwe rol als dienende echtgenoot van de koningin. Zo vond hij het vreselijk dat het koningshuis niet zijn naam aannam, maar House of Windsor bleef. "Ik ben niets anders dan een rottige amoebe. Ik ben de enige man in het land die zijn naam niet aan zijn eigen kinderen mag doorgeven", klaagde hij tegen de pers. Ook mocht hij als echtgenoot van de koningin niet meer werken bij de marine en dat viel hem zwaar. Hij zocht andere manieren om zich nuttig te maken en werd beschermheer van steeds meer organisaties, onder meer van de Britse afdeling van het Wereld Natuur Fonds. Ook was de prins een goede jager en een ervaren piloot.

Philip raakte soms in opspraak om zijn botte en denigrerende uitspraken over met name buitenlanders. Zo vroeg hij eens aan een Aboriginal-zakenman "gooien jullie nog steeds met speren naar elkaar?" Tijdens een bezoek aan China zei hij dat wie te lang in China bleef, vanzelf spleetogen kreeg. Toen het Britse koningshuis eerder dit jaar in opspraak kwam door uitspraken van prins Harry en zijn vrouw Meghan, expliciteerde de kleinzoon evenwel dat het niet zijn opa Philip was geweest die zich kwetsend en racistisch over zijn vrouw had uitgelaten. Over dochter Anne, fervent paardenliefhebster, zei Philip ooit: "Als het geen scheten laat of hooi eet, is ze niet geïnteresseerd", wat niet wegnam dat Ann duidelijk zijn favoriete dochter was, die ook karakterologisch het meest op hem leek. Ondanks zijn botte imago was hij echter ook een intelligent man en een kundige en loyale dienaar van de Troon. De Amerikaanse biograaf Sally Bedell Smith laat in haar biografie van koningin Elizabeth zien dat Philip zich na een moeizame start ontwikkelde tot een belangrijke steunpilaar van de monarchie en de belangrijkste adviseur van zijn vrouw.

Tot op hoge leeftijd hield Philip zich bezig met officiële plichtplegingen. In 2007 werd bekend dat hij al 15 jaar een hartaandoening had. Op zijn negentigste verjaardag, in 2011, maakte hij bekend dat hij het rustiger aan ging doen. "Ik vind dat ik mijn bijdrage wel geleverd heb", zei hij. De koningin bedankte haar man door hem voor zijn verjaardag een nieuwe eretitel te geven: Lord High Admiral of the Navy. Hij werd daarmee het ceremoniële hoofd van de marine, iets wat zijn vrouw tot dan toe was geweest. In 2017 ging de prins 'met pensioen'. Als laatste daad woonde hij begin augustus een parade van de Britse marine bij. Ook stopte hij met zijn werk voor de honderden organisaties waarvan hij beschermheer was. Gezondheid Stilzitten deed hij niet. Zo bleef hij tot op hoge leeftijd autorijden. Begin 2019 was hij betrokken bij een auto-ongeluk bij kasteel Sandringham. De Range Rover waarin hij reed, kantelde na een aanrijding, maar hij kon ongedeerd uitstappen. De laatste jaren van zijn leven kampte hij met een zwakke gezondheid. In december 2011 werd prins Philip opgenomen in het ziekenhuis, nadat hij pijn op de borst had gekregen. Na een operatie aan een verstopte kransslagader kon hij vijf dagen later het ziekenhuis verlaten om thuis verder aan te sterken.