Britse prins Philip (99) overleden: 'geliefd en gerespecteerd'

De Britse premier Johnson zei in een korte reactie "diep bedroefd" te zijn. Hij zegt dat Philip de monarchie "heeft bijgestuurd, waardoor het een belangrijk instituut in het Verenigd Koninkrijk" is gebleven. "Hij heeft het leven van een ontelbaar aantal jonge mensen gevormd, en hen geïnspireerd."

Er zijn nog geen details bekendgemaakt over hoe en wanneer Philip zal worden begraven. De website van het Britse koninklijk huis is uit de lucht gehaald om aanpassingen te verwerken.

Volgens het koninklijk paleis is hij vredig gestorven, twee maanden voor zijn 100ste verjaardag. "De koninklijke familie rouwt samen met mensen wereldwijd over zijn verscheiden", staat in een verklaring van het paleis.

De Britse prins Philip is op 99-jarige leeftijd overleden. De man van koningin Elizabeth overleed vanochtend op Windsor Castle, meldt Buckingham Palace. "Het is met diepe rouw dat hare majesteit de koningin de dood van haar geliefde echtgenoot bekendmaakt, zijne koninklijke hoogheid prins Philip, hertog van Edinburgh."

Philip, geboren op het Griekse eiland Korfoe in 1921, trouwde in 1947 met Elizabeth. Hij was daarmee de langst dienende prins-gemaal van het Verenigd Koninkrijk. Hij ging in 2017 op 96-jarige leeftijd met pensioen, na meer dan 20.000 publieke optredens. Philip kreeg samen met Elizabeth vier kinderen.

Eerder dit jaar lag Philip een maand in het ziekenhuis. Hij werd op 16 februari met een infectie opgenomen in het King Edward VII-ziekenhuis in Londen, en werd daarna voor behandeling overgebracht naar een ander ziekenhuis dat gespecialiseerd is in hartklachten.

Volgens artsen hadden de klachten van de prins niet te maken met het coronavirus. Hij is begin dit jaar, samen met koningin Elizabeth (94), gevaccineerd.