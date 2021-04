Spaanse voetbalcompetitie vindt geen bewijs racisme, ook niet via liplezers

De vermeende racistische uitspraken in het Spaanse voetbal van Cádiz-verdediger Juan Cala tegen Valencia-speler Mouctar Diakhaby kunnen niet worden bewezen. Dat concludeert La Liga, de hoogste Spaanse profcompetitie, na een onderzoek. Er komt dus geen straf.

La Liga heeft alle beelden en geluidssporen van het incident uitvoerig bekeken. Ook werd er een extern bedrijf ingehuurd om een lipleesanalyse te maken van het gesprek tussen Cala en Diakhaby. In beide gevallen is er geen bewijs gevonden.

De wedstrijd Cádiz-Valencia werd zondagavond groot nieuws, nadat Valencia-spelers na een halfuur hadden besloten om van het veld te stappen. Diakhaby zou door Cala zijn uitgemaakt voor negro de mierda, oftewel schijtzwarte.

Gênant welles-nietes-spelletje

Niemand van de arbitrage had de woorden van Cala gehoord, waardoor het incident de laatste dagen ontaardde in een gênant welles-nietes-spelletje tussen de spelers en hun clubs, waarbij over en weer met modder werd gegooid.