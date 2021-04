Scherpe tijd Heemskerk in swim-off; olympisch ticket 50 vrij is virtueel binnen

Zwemster Femke Heemsker - ANP

Femke Heemskerk heeft bij het olympisch kwalificatietoernooi in Eindhoven het laatste olympische ticket op de 50 meter vrije slag virtueel in handen genomen. De 33-jarige zwemster dook met een persoonlijk record van 24,28 seconden onder de tijd die Valerie van Roon in december op het OKT in Rotterdam had gezwommen (24,63). Ze heeft daardoor nu de beste papieren voor een startbewijs op de 50 meter vrij komende zomer in Tokio.

Heemskerk had aangedrongen op een swim-off met Van Roon, omdat ze in december verstek moest laten gaan bij de kwalificaties in Rotterdam. Ze zat toen in quarantaine vanwege een positieve coronatest van haar man. Ranomi Kromowidjojo won op het OKT in Rotterdam de 50 vrij en bemachtigde daarmee het eerste ticket. Van Roon werd tweede in 24,63, maar de zwembond bepaalde dat er een swim-off met Heemskerk moest komen voor het tweede ticket. Vanavond in de finale van de 50 vrij heeft Van Roon een laatste kans om sneller te zijn dan Heemskerk. Van Roon zwom in de series 24,85. Van Rouwendaal en Toussaint zwemmen limiet Sharon van Rouwendaal en Kira Toussaint verzekerden zich op de 200 meter rugslag van deelname aan de Spelen. Beiden voldeden in de series aan de olympische limiet, die op 2.10,19 staat. Toussaint tikte aan in 2.10,02 en Nederlands recordhouder Van Rouwendaal zette een serie later een tijd neer van 2.09,72.

Zwemster Kira Toussaint - ANP