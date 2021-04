Warming-up: Schmidt ziet kansen voor Van Ginkel • Begrip voor ballenjongen Ajax

Ajax bewees zichzelf gisteren een slechte dienst in de kwartfinales van de Europa League. De Amsterdammers verloren op eigen veld van AS Roma: 1-2. Dusan Tadic miste bij een 1-0 voorsprong een strafschop en doelman Kjell Scherpen blunderde bij de eerste tegengoal. Lees het wedstrijdverslag.

Trainer Erik ten Hag was na afloop mild voor zijn jonge doelman: "Die lange is mentaal zeer sterk. Hij is nuchter en zal hiervan leren op weg naar de top." Ook hield Ten Hag hoop voor de return. "Ik denk dat we niet zo veel anders hoeven te doen. We hebben kansen afgedwongen. Dan moet je het geluk aan je zijde hebben en zelf geen fouten maken." Lees meer reacties.